В Подмосковье до 30 июня нежилые объекты меньше 1500 кв м можно строить без согласования облика
В Московской области до 30 июня 2026 года продлена дополнительная временная мера поддержки предпринимательства: при строительстве нежилых объектов меньше 1500 кв. метров не нужно согласовывать архитектурно-градостроительный облик (АГО). Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Не требуется согласование АГО и для объектов индивидуального жилищного строительства и блокированных жилых домах, если в одном ряду их не больше двух; индивидуальных гаражей, автозаправок, линейных объектов и др.
Для каких объектов согласовать АГО все-таки необходимо:
- социального обслуживания,
- здравоохранения,
- образования и просвещения,
- культурного развития,
- физкультуры и спорта.
Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам, колористическим решениям, отделочным материалам, размещению технического и инженерного оборудования установлены правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Границы территорий, в которых требуется получить согласование АГО, также установлены в ПЗЗ.
Ознакомиться с утвержденными ПЗЗ городских округов можно на геопортале Подмосковья или на официальных сайтах администраций муниципальных образований.
Согласование АГО в Московской области осуществляется онлайн через региональный портал госуслуг, срок — 10 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.
Для получения госуслуги необходим минимальный перечень документов из состава проектной документации: пояснительная записка, объемно-планировочные и архитектурные решения. Для объектов жилого назначения дополнительно требуется схема планировочной организации земельного участка.
Результатом предоставления услуги является распоряжение Мособлархитектуры о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства или отказ с рекомендациями по доработке материалов. Результат направляется в личный кабинет заявителя.
Ознакомиться с нормативными документами можно на официальном сайте комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.