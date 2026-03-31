В Подмосковье до 30 июня нежилые объекты меньше 1500 кв м можно строить без согласования облика

В Московской области до 30 июня 2026 года продлена дополнительная временная мера поддержки предпринимательства: при строительстве нежилых объектов меньше 1500 кв. метров не нужно согласовывать архитектурно-градостроительный облик (АГО). Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

Не требуется согласование АГО и для объектов индивидуального жилищного строительства и блокированных жилых домах, если в одном ряду их не больше двух; индивидуальных гаражей, автозаправок, линейных объектов и др.

Для каких объектов согласовать АГО все-таки необходимо:

социального обслуживания,

здравоохранения,

образования и просвещения,

культурного развития,

физкультуры и спорта.

Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам, колористическим решениям, отделочным материалам, размещению технического и инженерного оборудования установлены правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Границы территорий, в которых требуется получить согласование АГО, также установлены в ПЗЗ.

Ознакомиться с утвержденными ПЗЗ городских округов можно на геопортале Подмосковья или на официальных сайтах администраций муниципальных образований.

Согласование АГО в Московской области осуществляется онлайн через региональный портал госуслуг, срок — 10 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

Для получения госуслуги необходим минимальный перечень документов из состава проектной документации: пояснительная записка, объемно-планировочные и архитектурные решения. Для объектов жилого назначения дополнительно требуется схема планировочной организации земельного участка.

Результатом предоставления услуги является распоряжение Мособлархитектуры о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства или отказ с рекомендациями по доработке материалов. Результат направляется в личный кабинет заявителя.

Ознакомиться с нормативными документами можно на официальном сайте комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.