В Подмосковье дан старт отбору подрядчиков для проведения капремонта

В Московской области проходит предварительный отбор подрядных организаций для участия в программе капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Подрядчиков выберут исключительно из реестра квалифицированных организаций министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Это гарантирует, что работы будут выполнять проверенные и надежные компании.

Предварительный отбор на право включения в реестр проводит министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Заявку можно подать через электронную площадку «РТС Тендер» в цифровом формате. Подробнее о деятельности Фонда капитального ремонта можно узнать на официальном сайте организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.