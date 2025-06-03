В Подмосковье более 77 га земли переданы для капитального строительства

С начала года при взаимодействии министерства имущественных отношений Московской области с Росимуществом, Минобороны России и управлением делами президента РФ из федеральной в областную и муниципальную собственность под различные цели переданы 77 гектаров земли и 172 объекта капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Земельный и имущественный фонд Подмосковья с каждым годом увеличивается благодаря тесному сотрудничеству с федеральными ведомствами. Так, 5,34 га и 22 объекта капитального строительства переданы Подмосковью от Минобороны России, 61,81 га и 77 объектов капстроительства — от Росимущества, а от управления делами президента РФ — 10,1 га земли и 73 объекта недвижимости», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В числе переданных объектов — земельный участок площадью 50 га, расположенный в Пушкинском городском округе, который администрация планирует использовать для социально-экономических нужд округа, 6166 м в городском округе Королев для строительства дороги, 4,7 га и 25 объектов капитального строительства в городском округе Люберцы для социальных нужд, а также 87 объектов жилищно-коммунального хозяйства, которые помогут обеспечить теплом, электроэнергией и водой жителей ЗАТО «Звездный городок».

Помимо этого, в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации и правительства РФ из собственности Московской области в федеральную собственность переданы 25 га земли и 71 объект недвижимости, среди которых 7,5 га земли в городском округе Балашиха, где планируется строительство Федерального научно-клинического центра инфекционных болезней министерства здравоохранения России.

Кроме того, осуществлена передача 20 объектов недвижимости в Наро-Фоминском округе для осуществления деятельности федерального ведомства, 3 753 единиц движимого имущества для нужд федеральных и силовых структур в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья», а также 539 единиц движимого имущества для деятельности федерального научного центра в Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.