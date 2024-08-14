В Подмосковье более 156 тыс граждан воспользовались услугами по земле и имуществу

В Подмосковье за семь месяцев текущего года услугами по земле и имуществу в электронном виде воспользовались более 156,8 тыс. гражданам. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений.

«Цифровая трансформация в сфере земельно-имущественных отношений успешно продолжается. Благодаря оптимизации наших услуг, растет эффективность, качество и удобство их предоставления нашим гражданам. Одним из последних новшеств, к примеру, является то, что еще к трем земельным услугам — установление сервитута, выдача разрешения на использование участка, согласование границ — подключен сервис предпроверки участка. Сервис позволяет узнать, находится ли он в областной собственности, ведь это может стать причиной для отказа в оказании услуги», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Глава ведомства также добавила, что среди наиболее популярных у заявителей являются следующие услуги:

— Перераспределение земель и (или) земельных участков, услуга предоставлена более 37 тыс. граждан;

— Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, услугой за семь месяцев воспользовались более 34,4 тыс. человек;

— Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов. Получили услугу более 18,4 тысячи граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.