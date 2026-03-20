В Подмосковье активно развивается строительство индивидуального жилья

Более 40 млн квадратных метров жилья введено в Московской области за последние 5 лет — четверть из них в прошлом году. Ключевыми факторами достижения таких показателей стали меры поддержки граждан, предусмотренные, в том числе, народной программой «Единой России», развитие социальной инфраструктуры, а также упрощенные процедуры начала строительства и закон о дачной амнистии, который принят по инициативе фракции партии в Госдуме. Эти решения позволяют строить быстро, исключая излишние бюрократические барьеры, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Как отметил депутат Госдумы Геннадий Панин (фракция «Единая Россия»), активность ИЖС сейчас достаточно высока и не требует дополнительных стимулов.

«Это результат системной работы, которая ведется по народной программе „Единой России“ на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Важнейший драйвер роста — комплексное развитие территорий: обеспечение новых кварталов дорогами, электричеством, водоснабжением и водоотведением, газификацией и благоустройством общественных пространств», — сказал Геннадий Панин.

Для решения проблем с инфраструктурой в массивах индивидуальной застройки в Московской области принят закон, устанавливающий требования к комплексному развитию ИЖС, домов блокированной и садовой застройки. Это обеспечивает единые стандарты качества и безопасности.

Так, в Истре в 2025 году завершен первый этап обустройства подъездных путей у деревни Шейно, где выделено более 300 земельных участков для многодетных семей. В текущем году планируется асфальтирование 2,7 км дорог внутри поселка. Кроме того, вместе с «Россетями» решен вопрос электроснабжения: у собственников участков уже имеется техническая возможность подключения к сетям.

Важным дополнением к инфраструктурным преобразованиям, добавил депутат Госдумы, стало принятие федерального закона о строительстве жилых домов с использованием эскроу-счетов, инициатором которого также стала «Единая Россия».

«Средства граждан по договору подряда не уходят подрядчику напрямую, а замораживаются на специальном счете в банке до полного завершения строительства и регистрации права собственности на дом. Это защита семьи от риска потерять деньги из-за недобросовестности или банкротства подрядчика», — отметил Геннадий Панин.

Отдельного внимания, по его словам, заслуживает программа социальной догазификации.

«Благодаря ей газ бесплатно подводится до границ участков жителей. Это позволяет тысячам семей оперативно решить вопрос отопления и благоустройства. Работы ведутся высокими темпами: только с начала 2026 года специалисты „Мособлгаза“ подключили к газу уже 2 тысячи домов, а до конца года планируется обеспечить газом около 50 тысяч жителей региона», — дополнил Панин.

Например, в Коломне спроектированы газопроводы для 11 населенных пунктов округа. В 2025 году по программе социальной догазификации подключено к газу 650 индивидуальных жилых домов. В текущем году продолжается догазификация в деревнях Щепотьево и Большое Колычево, а также ведется строительство газопроводов в деревнях Новая, Дарищи и Шелухино.

В Щелково шесть семей участников специальной военной операции также провели газ в свои дома по этой программе.

«Мы долго ждали возможности провести газ, и теперь благодаря программе это стало реально. Дом отапливался электричеством, и счета были очень большими. Теперь все по-другому: будет и теплее, и выгоднее. Огромная благодарность за такую помощь», — отметила Анастасия Супруненко, супруга участника спецоперации.

Напомним, в середине марта «Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону федеральный отчетно-программный форум «Есть результат!», который был посвящен выполнению народной программы в сфере ЖКХ и жилищного строительства. Федеральное правительство отчиталось перед партией и жителями регионов о работе в этой сфере за пять лет.

Ранее на заседании Президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни Президент России Владимир Путин отметил особую значимость развития индивидуального жилищного строительства и необходимой для этого инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.