В Подмосковье 8 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в феврале

В феврале этого года в Московской области в оперативные сроки на государственный кадастровый учет поставили 8 многоквартирных жилых домов. Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда составляет более 166 тыс. кв. метров и рассчитана на 2 143 квартиры, что позволило обеспечить жильем около 3 тыс. семей на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Новые жилые дома расположены в следующих городских округах Подмосковья:

в Домодедово — 2 МКД в ЖК «Прибрежный парк» на 687 квартир общей площадью более 44 тыс. кв. метров;

в Павлово-Посадском округе — 1 МКД в ЖК «Мой город» на 16 квартир общей площадью более 2 тыс. кв. метров;

в Ленинском округе — 1 МКД в ЖК «Ново-Молоково» на 889 квартир общей площадью более 62,6 тыс. кв. метров;

в Волоколамском округе — 1 МКД в ЖК «Новый Благодар» на 98 квартир общей площадью более 6,6 тыс. кв. метров;

в Одинцовском округе — 1 МКД в деревне Семенково на 75 квартир общей площадью более 23 тыс. кв. метров;

В Щелкове — 1 МКД в ЖК «Соболевка» на 272 квартиры общей площадью около 19 тыс. кв. метров;

В Дубне — 1 МКД в ЖК «Феникс» на 106 квартир общей площадью более 8,6 тыс. кв. метров.

Постановка на кадастровый учет дает новоселам возможность оформить право собственности на квартиры, зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.