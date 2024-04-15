В Подмосковье 62 многоквартирных дома поставлены на кадастр в I квартале 2024 г

В Московском регионе за март 2024 года на кадастровый учет поставлены 11 жилых домов на 3 779 квартир. Это стало возможным благодаря совместной работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь жилого фонда, поставленного на государственный кадастровый учет в марте текущего года составляет более 320 тыс. кв. метров, что позволило обеспечить жильем более 3,5 тыс. семей на территории Московской области.

Так, в марте 2024 на кадастр поставлены: ЖК «Парк Апрель» Наро-Фоминского г. о.; ЖК «Новая Рига» г. о. Красногорск; ЖК «Заречье» г. о. Егорьевск; ЖК «Центральный» г. о. Щелково; ЖК «Южный» г. о. Павловский Посад.

За первый квартал 2024 года на кадастровый учет в Московской области поставлено 62 МКД, что позволило обеспечить жильем более 22,5 тысяч семей на территории Московской области.

Постановка на кадастровый учет дает гражданам возможность зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.

Строительство многоквартирных домов остается одним из приоритетных способов переселения граждан Подмосковья. В этих целях разработан механизм комплексного развития территорий жилой застройки, который позволяет обеспечить граждан новым комфортным жильем, обновить инфраструктуру, благоустроить территорию региона и улучшить жилищные условия людей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.