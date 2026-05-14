В Подмосковье 354 семьи получили землю с начала 2026 года

Более 350 многодетных семей из 29 округов Подмосковья получили бесплатные земельные участки с начала 2026 года. Всего за время действия программы землю предоставили 39 399 семьям, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала 2026 года участки передали 354 семьям. В очереди на получение земли остаются 12 465 многодетных семей. Во всех муниципалитетах региона ведется работа по обеспечению их наделами, в том числе за счет подбора территорий в соседних округах при дефиците свободной земли.

Сейчас сформировано 3 129 участков, еще 2 101 находятся в стадии оформления. Лидерами по числу предоставленных наделов за последние четыре месяца стали Одинцовский округ (49 участков), Подольск (46), Истра (38), Серпухов (28) и Дмитровский округ (25).

Семья Зименковых из Коломны получила участок в селе Никульское в июне 2023 года и уже начала строительство дома по программе семейной ипотеки.

«К выбору места расположения участка мы подошли основательно. Остановились на селе Никульское: до Коломны 20 минут езды, есть дорога и электричество, а позже выяснилось, что с террасы открывается прекрасный вид», — рассказали Зименковы.

Другие семьи пока только планируют строительство. Так, в деревне Назарьево городского округа Клин на участке площадью 1 000 кв. м многодетная семья намерена возвести деревянный дом с верандой, разбить сад и обустроить спортивную площадку.

По словам получателей, собственная земля становится основой для создания семейных традиций и совместного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.