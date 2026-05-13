В Подмосковье 35 врачей получили землю с начала 2026 года

С начала 2026 года участниками программы «Земля врачам» стали 35 медиков, работающих в больницах и поликлиниках региона. В апреле земельные участки получили 11 специалистов. Всего за время действия меры поддержки землю предоставили более 2630 врачам.

Лидером по количеству переданных участков в этом году стал Богородский округ — там землю получили пять медиков. В Сергиево-Посадском и Чехове участки предоставили четырем врачам в каждом округе. В Дмитровском и Талдомском землю передали трем специалистам.

Программа действует в 32 городских округах Подмосковья и распространяется на 39 дефицитных специальностей. Врачам предоставляют участки под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство. После возведения дома землю можно оформить в собственность.

Для участия необходимо иметь стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет и специальность, признанную дефицитной. Подать заявление можно через местную администрацию. Закон о безвозмездном предоставлении земли медикам продлен до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.