В Подмосковье 338 человек переехали из аварийного жилья

В городском округе Солнечногорск и муниципальном округе Шатура за неделю расселили 338 человек из 142 аварийных квартир общей площадью более 6,2 тыс. кв. м. Жителям предоставили новые квартиры или выплатили выкупную стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Переселение прошло в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из аварийного жилищного фонда расселили 142 помещения общей площадью 6 294,51 кв. м. Гражданам предоставили жилье в новостройках либо выплатили выкупную стоимость квартир.

С 2019 года в новые квартиры в регионе переехали более 35 тысяч семей. Первый этап программы — расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, — завершен. Сейчас реализуется второй этап, который предусматривает переселение жителей из домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года.

В 2025 году завершено строительство домов для переселенцев в Жуковском, Луховицах и Подольске. В Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелково и Лосино-Петровском строительство продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.