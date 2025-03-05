В Подмосковье 280 многодетных семей получили бесплатные участки с начала года

В Подмосковье многодетные семьи имеют право на бесплатное получение земельного участка. Эта возможность регламентируется законом «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области». С начала года в регионе земля предоставлена 280 семьям с тремя и более детьми, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«С начала действия Закона на территории Московской области землей обеспечена 37 821 многодетная семья. В очереди по предоставлению земельных участков на сегодняшний день стоят 17 828 семей. В городских и муниципальных округах продолжается работа и по формированию земельных участков для их последующего предоставления, уже сформированы 3537 участков, еще 2664 на стадии формирования», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Напомним, участки можно получить под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство. Земельный участок предоставляется бесплатно в общую долевую собственность всех членов семьи.

Лидерами по количеству переданных участков за два месяца этого года стали следующие муниципальные образования: Домодедово, где участки получили 96 семей, в Пушкинском — 23, Солнечногорске — 20, Подольске и Электростали — по 16 семей в каждом округе и в Раменском предоставлено 15 участков для многодетных.

Обращаем внимание, для получения единовременной денежной выплаты взамен земельного участка заявителю на региональном портале госуслуг необходимо подать электронное заявление. Право на нее имеют семьи, стоящие в очереди на получение земельного участка. Услугу оказывает министерство социального развития Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.