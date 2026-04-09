В Подмосковье 24 врача получили землю с начала 2026 года

В Московской области с начала 2026 года 24 врача получили земельные участки для строительства дома по программе «Земля врачам». Участки переданы медикам из 16 городских округов по итогам первого квартала, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Программа «Земля врачам» продолжает действовать в регионе. По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, ежемесячно участки получают от 5 до 10 специалистов.

«Региональная программа „Земля врачам“ продолжается и, хотя передача земельных участков идет не такими скорыми темпами, как в ее начале, земельные участки ежемесячно получают 5–10 областных врачей. В марте землю получили еще 5 специалистов здравоохранения, а всего с начала года участки удалось передать 24 врачам. Количество медработников, получивших участки за все время действия программы, увеличилось до 2628 специалистов», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В 2026 году по числу переданных участков лидирует Чехов — 4 врача. В Богородском округе землю получили 3 специалиста, в Раменском, Талдомском и Сергиево-Посадском округах — по 2 врача.

С 2021 года наибольшее количество участков предоставлено в Богородском округе — 216, Пушкинском — 202, Раменском — 197, Коломне — 188 и Домодедове — 182.

Участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После строительства дома медики могут оформить землю в собственность. Для участия требуется дефицитная специальность и стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет. Подать заявку можно через местную администрацию. Закон о безвозмездном пользовании землей действует до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.