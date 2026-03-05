В Подмосковье 160 многодетных семей получили землю в 2026 году

В январе–феврале 2026 года 160 многодетных семей из 20 округов Подмосковья получили бесплатные земельные участки. Лидерами по количеству переданной земли стали Истра, Одинцовский, Подольск и Дмитровский округа, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Бесплатные участки предоставили семьям с тремя и более детьми в рамках действующего регионального закона. Работу по подбору и передаче земли контролирует министерство имущественных отношений Московской области.

«160 многодетных семей Подмосковья получили бесплатные земельные участки с начала года. Лидерами стали городские округа Истра, Одинцовский, Подольск и Дмитровский, которые передали своим многодетным семьям большее количество участков», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В Истре землю получили 28 семей, в Одинцовском — 23, в Подольске — 22, в Дмитровском — 17. По словам министра, за время действия закона полностью обеспечили многодетные семьи участками округа Восход, Бронницы, Долгопрудный, Лотошино, Луховицы, Серебряные Пруды и Шаховская.

Сейчас администрации муниципалитетов сформировали 3157 участков для последующей передачи, еще 2122 находятся в стадии формирования. За 15 лет в Подмосковье землю получили 39 205 многодетных семей, что составляет 65% от общего числа поставленных на учет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.