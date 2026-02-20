В Подмосковье 160 домов перевели в жилые в январе 2026 года

В январе 2026 года 160 собственников в Подмосковье изменили статус дачных домов на жилые через региональную услугу. Перевод позволяет оформить прописку, получить доступ к социальной газификации и налоговым льготам, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Воспользоваться услугой «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» могут владельцы дач, зарегистрированных в собственности. Перевод повышает ценность недвижимости и делает ее содержание более выгодным.

«Жилой дом дает возможность прописки и участия в программе социальной газификации. Перевести в жилые можно дома в СНТ на участках с видом разрешенного использования „ведение садоводства“. С начала текущего года возможностью воспользовались 160 собственников, а в прошлом году — более 3,5 тысячи», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Статус жилого дома позволяет оформить регистрацию и официально обращаться в поликлинику, детский сад или школу. Владельцы также могут получить налоговый вычет и оплачивать коммунальные услуги по сниженным сельским тарифам. Кроме того, такая недвижимость становится более ликвидной.

Для смены статуса дом должен соответствовать требованиям надежности и безопасности, строительным, санитарным и противопожарным нормам. Участок должен предусматривать возможность строительства жилого дома, здание — быть не выше трех этажей и площадью до 500 квадратных метров. Земля и дом должны быть оформлены в собственность без обременений, а все владельцы — дать согласие.

Чтобы начать процедуру, необходимо получить заключение о техническом состоянии здания и подать заявление через портал госуслуг Московской области. Решение администрации принимается в течение 13 дней, после чего изменения вносятся в ЕГРН.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.