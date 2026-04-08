В Подмосковье 145 объектов выставили на торги в начале апреля

Комитет по конкурентной политике Московской области с 30 марта по 6 апреля 2026 года выставил на земельно-имущественные торги 145 объектов. Больше всего лотов представили в Можайском, Луховицах и Чехове, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На сегодняшний день в заявочной кампании размещено более 70 лотов в Можайском округе, свыше 50 — в Луховицах и более 90 — в Чехове.

В Чехове, в деревне Новгородово, на продажу выставлен участок площадью 15 соток для личного подсобного хозяйства с начальной ценой 1 184 190 рублей. В деревне Кудаево можно арендовать участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 29 соток. Начальная цена годовой аренды составляет 604 815,30 рубля.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали в Можайском округе 38 участков в аренду и 11 — в собственность, в Луховицах — 9 в аренду и 26 в собственность, в Чехове — 6 в аренду и 22 в собственность.

Ознакомиться с объектами и выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Информация о торгах также публикуется в телеграм-канале комитета @konkurenTEAM и в мессенджере МАХ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.