В Подмосковье 133 врача построили дом по программе «Земля врачам»

На полученных земельных участках в рамках губернаторской программы «Земля врачам» 133 врача построили дома. Из них 109 зарегистрировали свои дома, еще 96 врачей ведут строительство. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Свои дома врачи узких специальностей возводят на участках, предоставленных как в черте населенных пунктов городских округов, участвующих в программе, так в специально организованных поселках для медицинских работников. Активнее всего строительство идет в поселке городского округа Домодедово. Здесь дома построили уже 32 врача, еще 10 в стадии строительства», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Глава ведомства также добавила, что с начала года в Московской области порядка 110 врачей получили земельные участки. Всего же с начала действия закона предоставлено 2 276 земельных участков.

«В этом году в плане было предоставить 100 участков, его мы уже перевыполнили, так как желающих принять участие в программе прибавляется, и это не может не радовать. Поэтому работа в этом направлении продолжается. Врачи либо самостоятельно выбирают участок на кадастровой карте, либо из предлагаемой базы, сформированной для этих целей», — уточнила министр.

Один из врачей, построивших дом, — Михаил Геннадьевич Голобоков. Окончил он Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова по специальности «лечебное дело», позже прошел профессиональную переподготовку по специальности «травматология и ортопедия» на факультете усовершенствования врачей МОНИКИ. И вот уже 19 лет работает травматологом-ортопедом в ГБУЗ Московской области «Зарайская больница».

«Участок получил в 2022 году, в ноябре прошлого года оформил право собственности на построенный жилой дом, а в этом году стал собственником земельного участка. Пока завершаю внутреннюю отделку, в ближайшем будущем планирую переехать жить в дом», — сказал Михаил Голобоков.

Врач-терапевт Домодедовской центральной городской больницы Любовь Иванова также построила дом на предоставленном участке.

«Дом построили в конце прошлого года, а сейчас уже занимаемся посадкой. Всегда мечтала о своем доме и благодаря программе губернатора смогла исполнить давнюю мечту», — говорит Любовь Николаевна.

Татьяна Владимировна Непомящая работает врачом-эндокринологом в ГБУЗ МО «Ступинская клиническая больница» 5 лет, получила участок в апреле 2022 года, и в июле прошлого года уже зарегистрировала права на жилой дом.

«Узнав о программе, не раздумывая, решила принять участие. Уже проживаю в своём доме. Это — счастье!», — поделилась Татьяна Непомящая.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.