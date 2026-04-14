В Подмосковье 13 тысяч собственников перераспределили участки в I квартале

За три месяца с начала года жители региона подали свыше 13,2 тысячи заявлений на образование земельных участков путем перераспределения — так называемой прирезки. Услуга позволяет увеличить площадь владений за счет неразграниченной или муниципальной земли, а также скорректировать границы участков.

«Данная услуга земельно-имущественного комплекса может понадобиться тем, кто хочет исправить границы участка, чтобы исключить вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, а также в случае чересполосицы. Очень важно, что в рамках услуги при подаче заявления участки проходят предпроверку на обременения, которые могут помешать перераспределению. Это экономит время заявителя, позволяет понять объем предстоящей работы и принять решение», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Для оформления прирезки собственнику необходимо подготовить схему расположения участка у кадастрового инженера и направить ее на утверждение в орган местного самоуправления. Решение принимается в течение 15 рабочих дней. Затем участок ставят на кадастровый учет в ЕГРН, после чего заключается соглашение о перераспределении, которое администрация округа направляет на регистрацию в Росреестр.

Перераспределение невозможно, если участок расположен на землях с ограничениями в обороте — в охранных или санитарных зонах, принадлежит третьим лицам либо на нем уже находятся объекты капитального строительства других собственников. Также прирезка не допускается, если на землю подана заявка другим претендентом.

С 1 января 2026 года стоимость прирезки равна кадастровой стоимости присоединяемой земли. Для правообладателей, чьи схемы утверждены до этой даты, до конца 2026 года действует льгота — 50% от кадастровой стоимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.