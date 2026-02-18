В Подмосковье 1,3 тыс молодых семей улучшили жилищные условия за последние 5 лет

В Московской области действуют программы, направленные на поддержку для покупки жилья. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«У нас действует специальная программа для молодых семей. Решение родить первого или второго ребенка тесно связано с возможностью обустроить свой семейный очаг. Поэтому эта программа — прямой вклад в демографическое благополучие Подмосковья.За период с 2021 года участниками программы, улучшившими свои жилищные условия, стали свыше 1,3 тысячи молодых семей. В 2026 году планируется предоставить социальные выплаты 246 молодым семьям. На эти цели запланировано 906,7 миллиона рублей», — рассказал спикер Мособлдумы.

Программа «Молодая семья»

Для участия в подпрограмме нужно соответствовать нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявление на участие в программе можно лично, обратившись в уполномоченный орган местного самоуправления или в МФЦ по месту жительства одного из супругов, а также через личный кабинет на портале РПГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о популярности программы «Социальная ипотека», которая стартовала 10 лет назад. В этом году гражданам вручат еще 219 сертификатов на получение жилья.

«В 2026-м планируем вручить еще 219 сертификатов на соципотеку: их получат 81 медработник, 73 педагога, 60 молодых ученых и уникальных специалистов ОПК, 5 тренеров. Регион растет, мы строим новые школы, больницы, развиваем наукограды, и очень важно, чтобы профессионалы приезжали к нам и хотели здесь остаться. Квартира на льготных условиях — это не только квадратные метры, но также хорошая мотивация, уверенность в завтрашнем дне», — рассказал Воробьев.