В Петергофе продают старинную усадьбу Хрущева

В Санкт-Петербурге продают старинную усадьбу благотворителя Ивана Хрущева XIX века постройки. Два дома общей площадью около 470 кв. м стоят 69,2 млн рублей, сообщает «Деловой Петербург» .

Два богато украшенных резьбой здания построены Николаем Кудрявцевым по проекту Михаила Андерсина. Во времена СССР здесь располагались магазины, квартиры, предприятия сервиса. В 2008–2009 годах дома реставрировали. Торги состоятся на площадке Российского аукционного дома.

Здания признаны объектом культурного наследия, в документах лот указан как гостиничный комплекс. Что касается цены, она на грани рыночной, но может быть оправдана, поскольку речь идет об историческом здании.

В описании лота указано, что усадьба находится в историческом центре Петергофа, поэтому инвестиционная привлекательность крайне высокая. Здания входят в программу экскурсоводов. В шаговой доступности находятся Большой Петергофский дворец, Ольгин пруд, Верхний сад и другие достопримечательности.

