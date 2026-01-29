В Петербурге выросло число предложений жилья для долгосрочной аренды

По информации, предоставленной аналитиками «Авито Недвижимости», в 2025 году в большинстве крупных городов России наблюдался рост предложений доступного для долгосрочной аренды жилья. Санкт-Петербург вошел в группу лидеров, увеличив данный показатель почти на четверть в сравнении с 2024 годом, сообщает «Бриф24» .

Наиболее значительный рост зафиксирован в Липецке, где количество доступных для аренды квартир увеличилось в 2,2 раза. Заметное увеличение предложения также зарегистрировано в Екатеринбурге (прирост на 91%), Ижевске (увеличение на 88%), Туле (подъем на 87%) и Калининграде (рост на 74%). В Северной столице выбор жилья для долгосрочной аренды за год стал шире на 21%, в Москве — на 3%. В течение декабря общее количество предложений по стране увеличилось еще на 6%.

Спрос на аренду жилья в годовом выражении вырос в девяти городах. Наиболее интенсивный рост отмечен в Туле (+18%), Екатеринбурге (+16%) и Ижевске (+10%). В целом по России интерес к долгосрочной аренде сократился на 8% — часть потенциальных арендаторов вернулась к приобретению собственного жилья, чему способствовала большая доступность ипотечных программ.

Наибольшей популярностью пользовались однокомнатные квартиры, на которые пришлось 47% просмотров. Двухкомнатные квартиры привлекли 29% внимания, а студии — 17%.

В среднем цена долгосрочной аренды жилья в России в декабре 2025 года составила 35 тысяч рублей в месяц, что на 2% ниже значений предыдущего года. В Петербурге средняя арендная ставка достигла 44,7 тысячи рублей.

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев подчеркнул, что падение цен в ряде городов обусловлено увеличением предложения. При этом объекты с хорошими характеристиками, расположенные в удобных районах, по-прежнему быстро находят арендаторов — в течение двух недель. По его мнению, развитие рынка в 2026 году будет во многом определяться уровнем ключевой ставки: при ее снижении часть жилья может быть переориентирована на продажу, что уменьшит предложение на рынке аренды и обострит конкуренцию между арендаторами.

