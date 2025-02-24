В Петербурге утвержден план создания музея архитектуры в Тучковом буе

План создания нового музея архитектуры и градостроительства был представлен управлением архитектуры Санкт-Петербурга. По словам главы Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимира Григорьева, эта идея зародилась несколько лет назад из обращения в адрес губернатора города Александра Беглова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Я считаю, что Петербург — чуть ли не единственный из мегаполисов, который не имеет площадки, где его жители могли бы получить достоверную и качественную информацию об истории архитектуры и градостроительства, причем не только Петербурга и соседнего региона, но и всей страны», — заявил Григорьев.

Музей будет размещаться в Тучковом буе на Петроградской стороне — объект первоначального преобразования, которое проводит «Газпром» при поддержке местных властей. Ликвидированный в 30-е годы Шофный корпус планируется вернуть.

Восстановленное историческое здание войдет в новую архитектурно-градостроительную конструкцию входной зоны музейного пространства. Отдельные уровни корпуса будут проводить к экспозициям, кафе и гардеробу. Музей перекроют с соседним жильем стеклянной галерей.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга обозначен в качестве оператора музея. Совещания со строителями, архитекторами и представителями бизнеса, тем не менее, проходят активно, а продолжительность выполнения этапов плана еще не установлена.