В Петербурге продолжается реставрация исторических фасадов на Невском проспекте

В центре Петербурга ведется масштабная реставрация фасадов исторических зданий по поручению губернатора Александра Беглова. Программа охватывает 255 домов и рассчитана до 2030 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщил о ходе реставрационных работ на ряде знаковых объектов. В Доме союза городов восстановят лепной декор, фасад и балконы, а также укрепят кирпичную кладку.

В доме А.И. Трейберга отреставрируют фасады, карнизы, металлические элементы и брандмауэрные стены. В разное время здесь жили режиссер Владимир Немирович-Данченко, академик Николай Вавилов и балерина Наталья Дудинская.

В доме К.Б. Котомина реставраторы приведут в порядок маскароны, колонны, ограду и фонари, фасады и декоративные элементы. В доме А.Г. Чадаева восстановят кирпичную кладку, лепной декор и отреставрируют одни из первых электромеханических часов Петербурга, установленных в 1906 году.

В доме Демидовых обновят фасады, кариатиды, балконы и купола, вернут зданиям исторический цвет. На Пушкинской улице, 1/77, где проходило совещание союза борьбы за освобождение рабочего класса, восстановят кирпичную кладку, декор и карниз.

На реставрацию объектов культурного наследия в 2026 году выделено более шести миллиардов рублей.

