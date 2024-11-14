В Петербурге отремонтируют ограду вокруг больницы в Центральном районе
Фото - © Роман Пименов / «Петербургский дневник»
В Санкт-Петербурге в 2026 году планируют воссоздать ограду вокруг больницы Святой Евгении в Центральном районе, сообщает газета «Петербургский дневник».
«В начале 2025 года планируется получение целевой субсидии от комитета по здравоохранению на ремонт ограды», — заявил заместитель начальника госпиталя по административно-хозяйственной части Сергей Данилов.
По его словам, целевой конкурс по поиску подрядчика пройдет в апреле–мае, работы намечены на 2 последующих года — 2025 и 2026.
В марте этого года Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на установку временного ограждения.
С 1914 года ограждение представляло собой деревянную конструкцию из столбов, основание было сделано из досок. Заезд на территорию происходил через высокую арку, она опиралась на столбы.