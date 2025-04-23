В Петербурге чиновники и ВУЗ делят здание, в котором проживают студенты

В Санкт-Петербурге разгорелся спор между Высшей школой народных искусств (ВШНИ) и Комитетом по контролю за имуществом (ККИ) из-за здания общежития и хозяйственных помещений, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Вуз со своей стороны настаивает на законности проживания студентов в здании, а чиновники требуют освободить объект, ссылаясь на истекший договор аренды. Известно, что суд пока не вынес решение по делу, однако конфликт уже успел перейти в активную фазу.

Отмечается, что 23 апреля представители ККИ прибыли на место, срезали замки и потребовали выселить всех студентов за двое суток. ВШНИ обвиняет комитет в отсутствии документов, а тот, в свою очередь, готов предоставить их журналистам по официальному запросу.

Представители ККИ заявили, что аренда прекратилась в мае 2024 года, но ВУЗ продолжил использовать здание. Более того помимо общежития, в помещении обнаружили офисы, сауну и массажный кабинет.

«Они в одностороннем порядке расторгли договор безвозмездного пользования», — заявила ректор учебного заведения.