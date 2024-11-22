В педиатрическом отделении № 1 Домодедовской больницы ремонтируют входную группу

В педиатрическом отделении № 1 на улице Дачная городского округа Домодедово ведется ремонт входной группы. Работы на территории начались в конце октября этого года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В планах: штукатурка цоколя и пандуса, ремонт ступеней, покраска перил. Однако пока темп работ низкий. В учреждение выехала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, чтобы проконтролировать ситуацию.

«Встретилась с подрядчиком, чтобы получить разъяснения о причинах срыва сроков. Обсудили ситуацию, договорились, что ремонт завершится к концу ноября. Поставила вопрос на контроль», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

К педиатрическому отделению № 1 прикреплено семь тысяч детей. Здесь работают семь участков, с педиатром и медсестрой на каждом, есть прививочный кабинет. На время ремонта приём маленьких пациентов не прекращается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.