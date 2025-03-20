В Печатниках появилось свободное парковочное пространство

Земельный участок общей площадью 800 кв. м по адресу: ул. Шоссейная, вл. 40, корп. 1, расположенный во дворе жилых домов, ранее использовался под платную стоянку для ограниченного круга лиц.

«В рамках развития городской среды московские власти подняли вопрос о благоустройстве данной территории после окончания договорных отношений с арендатором. В результате при участии Госинспекции по недвижимости принято решение о ликвидации коммерческой автостоянки и организации на этом месте открытой парковки на более чем 50 машино-мест. Теперь жители близлежащих домов могут свободно парковать свои автомобили», — уточнил Бобров.

С целью повышения эффективности использования городской территории инспекция проводит планомерную работу по преобразованию ряда коммерческих стоянок, функционирование которых признано нецелесообразным, в общедоступные парковочные пространства. Такие земельные участки после прекращения договора аренды с пользователем обустраиваются как дополнительные машино-места для паркования личного автотранспорта горожан.