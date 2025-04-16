В Печатниках обустроена автопарковка для жителей близлежащих домов

При содействии Госинспекции по недвижимости территория бывшей коммерческой стоянки на юго-востоке столицы теперь предоставлена под бесплатное парковочное пространство, сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

С целью повышения эффективности использования городской территории Госинспекция по недвижимости ведет целенаправленную работу по преобразованию ряда платных стоянок, функционирование которых признано нецелесообразным, в открытые парковочные пространства. После прекращения действия договора аренды такие земельные участки освобождаются от ограждений и обустраиваются под общедоступные машиноместа.

«Рядом с домом 77 на улице Гурьянова на территории общей площадью свыше 1900 кв. м ранее располагалась огороженная забором платная автостоянка. Использовать ее мог ограниченный круг лиц, то есть доступ для остальных жителей близлежащих домов был закрыт. После окончания договорных отношений с арендатором данного участка московскими властями было принято решение ликвидировать коммерческую стоянку и обеспечить свободный доступ для личного автотранспорта местных жителей», — сказал Бобров.

В результате прежние ограждения были демонтированы, а на месте платной организована открытая общедоступная стоянка вместимостью порядка 60 машино-мест.