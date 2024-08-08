В Павловском Посаде проверили ход капремонта в образовательных учреждениях

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов в рамках народной программы партии и партпроекта «Новая школа» проверил ход капитального ремонта в трех образовательных учреждениях Павловского Посада. В их число вошли СОШ № 11, дошкольное отделение «Незабудка» и образовательный корпус «Лицей № 2 имени В. В. Тихонова», сообщила пресс-сулжба подмосковного отделения партии.

На данный момент в образовательных учреждениях выполняются работы по монтажу направляющих, откосов и цоколя на фасаде, устройству металлоконструкций козырьков и укладке плитки на входных группах, монтажу сантехнического оборудования, покраске стен, установке перил на лестничных маршах, установке противопожарных дверей, прокладке кабельной продукции системы электроснабжения и электроосвещения и благоустройству прилегающих территорий.

«Капитальный ремонт в образовательных учреждениях Павлово-Посадского городского округа постепенно близится к завершению. На следующей неделе в некоторые школы уже будет завезена мебель для классов на третьем этаже. Мы внимательно следим за качеством выполнения всех строительных работ и их сроками. Уже второго сентября школьники должны вернуться в свои родные образовательные учреждения», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

Проверка качества капитального ремонта образовательных учреждений является неотъемлемой частью обеспечения высокого стандарта выполнения работ. Еженедельно, активисты «Единой России» совместно с подрядными организациями осуществляют мониторинг объектов капитального ремонта, что способствует обеспечению тщательного контроля за прогрессом и соблюдением установленных сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.