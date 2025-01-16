В Павловском Посаде после капремонта проверили обновленную школу № 11

После капитального ремонта, проведенногов рамках Народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Новая школа», СОШ № 11 стала настоящим примером современных стандартов образования. Обновленную школу посетили депутаты совета депутатов фракции «Единая Россия», чтобы лично оценить результаты проведенной работы, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Капитальный ремонт школы включал полную модернизацию всех учебных кабинетов, обновление инженерных коммуникаций, установку современного оборудования и ремонт спортивных залов. Особое внимание было уделено обеспечению санитарно-гигиенических норм, пожарной и антитеррористической безопасности, а также организации школьного питания.

Во время проверки школы, особый акцент был сделан на обновление столовой, куда недавно доставили новую мебель, и начальных классов, в которых теперь созданы комфортные условия для обучения самых юных школьников.

«Депутаты регулярно мониторят качество капитального ремонта образовательных учреждений округа. На этот раз мы уделили внимание школьной столовой и учебным кабинетам начальных классов. При ремонте были соблюдены все требования безопасности: от пожарных норм до антитеррористической защиты. Обновленная мебель в столовой и оснащение учебных помещений создают комфортную и уютную атмосферу для обучения. Радует, что дети уже успели привыкнуть к новым условиям и с удовольствием посещают занятия», — отметила руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» Павлово-Посадского городского округа Наталья Золина.

Партийный проект«Новая школа» продолжает успешно воплощать в жизнь задачи модернизации образовательных учреждений, создавая комфортные и безопасные условия для обучения. В этом году в рамках Народной программы «Единой России» запланирован капремонт детского сада «Малютка» при МОУ Лицей № 2.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.