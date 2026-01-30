В Павлово-Посадском округе модернизируют школьное здание в Кузнецах

В деревне Кузнецы продолжается долгожданный капитальный ремонт местной школы. Работы идут поэтапно: подрядчик завершил порядка 70% демонтажа внутренних помещений и держит высокий темп. Сейчас на объекте задействованы 15 специалистов и 1 единица техники, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

На текущем этапе строители выполняют демонтаж перегородок, потолков и дверных проемов, снимают напольные покрытия и штукатурку, разбирают линии электроснабжения и слаботочные системы, а также демонтируют вентиляцию и водоснабжение. Это необходимая подготовка перед усилением конструкций и обновлением инженерных сетей.

Уже в феврале планируется переход к следующему блоку работ: монтаж усилений и подготовка каналов под инженерные коммуникации в полах первого этажа. Весной подрядчики намерены закрыть ключевые «крупные» вопросы здания — кровлю, окна и систему отопления. Эти решения должны повысить энергоэффективность и, главное, обеспечить детям более безопасные и комфортные условия обучения.

Обновление школы в Кузнецах — продолжение системной модернизации социальной инфраструктуры в округе: в прошлом году были приведены в порядок детский сад «Малютка» в Павловском Посаде и образовательный корпус «Истоки» Электрогорского лицея. О ходе ремонта школы в Кузнецах будут сообщать дополнительно.

Коротко о статусе работ:

На площадке: 15 человек, 1 единица техники

Этап: демонтаж

Готовность демонтажа по помещениям: 70%

Далее: февраль — усиления и подготовка инженерных каналов; весна — кровля, окна, отопление.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.