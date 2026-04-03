В Озерах Подмосковья готовность корпуса больницы превысила 60%

Капитальный ремонт пятиэтажного лечебного корпуса в Озерах вышел на уровень готовности более 60%. Ход работ 1 апреля проверили глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Мособлдумы Игорь Исаев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капремонт проходит на территории больничного городка, где жители получают стационарную медицинскую помощь. Ежедневно на объекте работают более 80 человек. Работы ведутся как внутри здания, так и снаружи.

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров сообщил, что после смены подрядчика темпы ремонта выросли.

«Уже завершена внутренняя отделка в палатах и операционном блоке. Строители монтируют системы водоснабжения и водоотведения, вентиляцию, ведут монтаж медицинских газов. К осени этого года ожидаем завершения работ и возобновления работы стационарных отделений», — сказал Макаров.

После окончания ремонта в корпусе разместят хирургическое, терапевтическое и эндоскопическое отделения, приемное отделение и операционный блок. Палаты будут рассчитаны на 3–4 человек, каждая оборудована отдельным санузлом.

Капремонт проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.