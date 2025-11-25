В Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме провели техническую инвентаризацию

сегодня в 14:38

Орехово-Зуевский филиал ГБУ «БТИ Московской области» провел работы по технической инвентаризации и подготовке технических паспортов в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко» в г. Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Работы на площади почти 7400 кв. м выполнены в учебном здании и мастерских техникума.

Техникум основан в 1932 г. как школа фабрично-заводского обучения. Современные статус и название получил в 2011 г.

Здесь готовят специалистов для одной из ключевых отраслей экономики — железнодорожного транспорта. Обучение основано на узкоотраслевой специализации, глубоком погружении в специфику отрасли и ориентации на реальные потребности железнодорожного транспорта. Многие программы реализуются в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который подразумевает тесное сотрудничество с будущими работодателями и адаптацию учебных планов под современные стандарты отрасли.

Выпускники техникума работают:

в сфере управления и логистики — организуют перевозки и управляют транспортными потоками;

в технической эксплуатации — обслуживают подвижной состав (локомотивы, вагоны) и обеспечивают его исправность;

в инфраструктуре — отвечают за электроснабжение, строительство и содержание железнодорожного пути;

в IT-секторе — поддерживают работу сетевых и информационных систем отрасли;

в сервисе и экономике — обеспечивают качество услуг для пассажиров и финансовую деятельность предприятий.

Есть вопросы — информация обо всех услугах БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения и в окнах БТИ в МФЦ МО, а также по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Больше информации о БТИ Московской области в чат-боте @MyBTIServices_bot.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.