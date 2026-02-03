В Орехово-Зуевском округе завершили ремонт отделения физиотерапии в Дрезне

В филиале № 7 Орехово-Зуевской больницы в Дрезне вновь открылось отделение физиотерапии после капитального ремонта. В здании полностью обновили инженерные коммуникации, включая системы водоснабжения, отопления и канализации. Теперь пациенты проходят процедуры в современных и комфортных условиях.

Отделение физиотерапии ежегодно обслуживает более 10 000 человек, среди которых взрослые и дети. Оно играет важную роль в системе восстановительного лечения.

Ранее в этом филиале открыли новый пищеблок, рассчитанный на обслуживание до 600 пациентов в день. Он обеспечивает питанием пациентов всех филиалов больницы в Орехово-Зуеве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.