В Орехово-Зуевском округе выполнили 51% капремонта школы

Капитальный ремонт школы № 10 в деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа выполнен на 51%. На объекте завершили демонтаж и продолжают общестроительные и отделочные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проводят в рамках государственной программы обновления социальной инфраструктуры Подмосковья по задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Сейчас на площадке работают более 60 человек.

«Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Школа была построена в 1963 году, ее площадь составляет 1 785 квадратных метров. В здании обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все помещения, включая спортзал и пищеблок. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории и установка новой мебели и оборудования. Открыть обновленную школу планируют в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.