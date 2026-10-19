В Орехово-Зуевском округе включили 32 дома в программу капремонта

Программа капитального ремонта в Орехово-Зуевском округе на 2026 год предусматривает 43 мероприятия в 32 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт кровель предусмотрен в 28 домах: в 11 работы завершены, в 15 продолжаются, еще в двух запланированы. В четырех домах ремонтируют фасады, в пяти меняют балконные плиты. Замену внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента и подвала завершили — каждый вид работ выполнен в одном доме. В ближайшее время планируют начать замену шести лифтов в двух домах.

В Орехово-Зуеве во 2-м проезде Дзержинского, в доме 9А, отремонтировали кровлю и фасад. Трехэтажный дом на 36 квартир построен в 1939 году. Рабочие заменили стропильную систему и кровельное покрытие, обновили наружный водосток, отремонтировали и утеплили чердак. На фасаде восстановили кирпичную кладку, оштукатурили и покрасили стены.

В Ликино-Дулеве на улице Калинина, в доме 4А, завершили ремонт фундамента, подвала и скатной кровли, обустроили гидроизоляцию подвала и дренажную систему. Трехэтажный дом 1963 года постройки рассчитан на 24 квартиры. Сейчас здесь меняют балконные плиты и ремонтируют кирпичный фасад.

На обоих объектах работы выполняет ООО «Эконом-Строй» по договору с фондом капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.