В Орехово-Зуевском округе сносят недострой

Демонтаж недостроенного жилого дома № 12 начался на улице Зимина в Дрезне Орехово-Зуевского округа. Трехэтажное здание на 66 квартир начали возводить в 2014 году, однако работы остановили из-за банкротства застройщика. Сейчас объект разбирают, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Трехэтажный четырехсекционный дом начали строить в 2014 году. После банкротства застройщика возвели только первый этаж, и работы были заморожены. В 2019 году здание включили в перечень объектов незавершенного строительства.

Позднее земельный участок передали в аренду специализированной организации для выплаты компенсаций участникам долевого строительства. После восстановления прав дольщиков в марте 2024 года арендатор сменился.

Новый владелец провел техническое обследование несущих и ограждающих конструкций и принял решение о сносе. Сейчас идет демонтаж, после чего площадку расчистят для строительства нового многоквартирного дома.

Всего в Орехово-Зуевском городском округе выявлено 407 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 325 из них — 80% от общего числа — снесены, достроены или приведены в соответствие с требованиями законодательства. Работа по ликвидации недостроев продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.