В Орехово-Зуевском округе снесли заброшенное здание бывшей столовой

В поселке Мисцево Орехово-Зуевского округа был выявлен и снесен объект нежилого назначения, находившийся в аварийном состоянии — здание бывшей столовой. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажное, кирпичное здание общей площадью чуть более 170 кв. м было построено в 1965 году. Сооружение долгое время не использовалось по назначению, имелся физический износ конструктивных элементов. Бывший объект общественного питания располагался в непосредственной близости от существующей жилой застройки, в здание имелся свободный доступ, ограждение прилегающей территории отсутствовало», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Объект был признан аварийным и включен в перечень для ликвидации. Во II квартале 2024 года были проведены необходимые работы по демонтажу, которые в настоящий момент полностью завершены, территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Всего на территории Орехово-Зуевского округа был выявлен 331 проблемный объект.

На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 258 объектов, что составляет 78% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.