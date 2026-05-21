В Орехово-Зуевском округе проверили капремонт школы №20

Капитальный ремонт школы №20 имени Н. З. Бирюкова на улице Иванова в Орехово-Зуеве проверили 20 мая депутат Госдумы Геннадий Панин и глава округа Руслан Заголовацкий. Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Каждый из трех этажей здания будут украшать панно и барельефы, которые „расскажут“ историю Орехово-Зуевского округа», — отметил Геннадий Панин.

Во входной зоне разместят образ писателя Николая Зотовича Бирюкова. Первый этаж посвятят наследию семьи Морозовых и истории города текстильщиков. Второй этаж оформят в патриотической тематике — здесь представят дореволюционный период, события Великой Отечественной войны и современную историю России. На этом этаже традиционно проходят линейки с поднятием флага, исполнением гимна и церемонии награждения школьников.

Третий этаж отразит современный промышленный потенциал округа — Демиховский машиностроительный завод, Ликинский автобусный завод и предприятие «Респиратор».

«Демиховский машиностроительный завод давно выступает партнером школы. Ученики 9-х классов проходят там производственное обучение и получают профессию слесаря механосборочных работ с присвоением второго разряда», — добавил Геннадий Панин.

На территории школы проведут благоустройство. Здесь обустроят площадку для изучения правил дорожного движения, зону для сдачи нормативов ГТО и установят оборудование для полосы препятствий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.