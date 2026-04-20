В Орехово-Зуевском округе капремонт спортшколы выполнен на 55%

Капитальный ремонт спортшколы «Феникс» в Ликино-Дулеве выполнен более чем на 55%. Ход работ 17 апреля 2026 года проверил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт спортшколы «Феникс» в микрорайоне Лиаз Ликино-Дулева продолжается в ежедневном режиме. На объекте работают более 100 человек. По данным администрации, строительная готовность превышает 55%.

«Динамика работ в целом позволяет говорить, что набранный темп будет сохранен. Хотя это не повод ослаблять контроль. Планируем открыть спортшколу осенью 2026-го», — отметил Руслан Заголовацкий.

Спортшкола построена в 1970-х годах и остается единственным крупным спортивным объектом в микрорайоне. Здесь расположены стадион, бассейн и зал для игровых видов спорта. В учреждении занимаются около 400 детей и взрослых — футболом, дзюдо, баскетболом, боксом и плаванием.

«Все с нетерпением ждут завершения работ. Одни хотят побыстрее начать заниматься, другие — готовить чемпионов. Рвение похвальное. Будем стараться, чтобы его смогли побыстрее реализовать», — добавил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.