В Орехово-Зуевском округе 16 медиков построили дома по программе «Земля врачам»

Реализация региональной программы «Земля врачам» идет в Орехово-Зуевском городском округе полным ходом. С начала действия закона администрация округа предоставила медицинским работникам 147 земельных участков, на 16 из которых врачи уже построили дома, а на трех — еще строят. В 2025 году землю планируется предоставить еще 8 медработникам округа, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Лебедев Александр Константинович — хирург, флеболог в хирургическом отделении ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская областная больница», одним из первых получил земельный участок по региональной программе «Земля врачам» и построил дом.

Родился Александр Константинович в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа, где вырос и работает по сей день в филиале № 7 Орехово-Зуевской областной больницы.

В 2003 году он закончил Орехово-Зуевский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело» и сразу поступил в Ивановскую Государственную медицинскую академию по той же специальности. В 2009 году закончил академию, а в 2010 году — клиническую интернатуру по специальности «Хирургия».

«С профессией я определился еще в классе 10-11. Родители подсказали обратить внимание на профессию врача — она во все времена считалась благородной и помогающей людям. Я и обратил. Уже в училище понял, что быть врачом мне действительно нравится и стал двигаться в этом направлении. Со 2 курса медучилища подрабатывал на Скорой помощи, совмещая учебу и работу. Флебологию выбрал потому, что в то время это было новое, динамично развивающееся направление. Всегда интереснее развивать новое, быть первопроходцем», — рассказал врач.

По окончании интернатуры, которую проходил в 7-й клинической больнице в Иваново, Александр Константинович вернулся домой в Дрезну, где работает хирургом уже 12 лет.

В операционную врач попал в 2007 году. Тогда под руководством опытных коллег и началась его операционная практика. На сегодняшний день Александр Константинович имеет за плечами более 7 000 операций. О своей работе рассказывает увлеченно и с интересом.

За годы работы у Александра Константиновича набралось много уникальных случаев — и страшных, и удивительных, и волшебных.

«Когда я работал в общей хирургии, к нам на скорой помощи привезли молодого человека, он во время ремонта упал с высоты на перевернутую железную табуретку. Все ножки воткнулись в тело, часть прошла через спину. Это была сложная и кропотливая операция — у парня были внутренние повреждения, которые мы зашивали послойно. Но, видимо, он «родился в рубашке», потому что несмотря на сложность ранения, все внутренние органы остались целы! Через 10 дней после операции он ушел домой на своих ногах!» — рассказал врач.

У Александра Константиновича большая семья — жена и двое детей: мальчик 7 лет и девочка 12 лет. Жена — тоже врач — педиатр, работает в родном Орехово-Зуевском округе.

Земельный участок площадью 10 соток семья получила в д. Гридино в апреле 2022 года, а в 2023 году уже построили на нем дом. Отделочные работы вот-вот закончатся, и можно будет переезжать.

Региональную программу «Земля врачам» Александр Константинович считает очень полезной и своевременной, ведь дефицит специалистов в округах есть, и он ощутим. Программа помогает удержать тех, кто думает об отъезде из региона, и поощрить тех, кто уже много лет стоит на страже человеческого здоровья, однажды выбрав своим девизом «Помогать людям!».

Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.