В Орехово-Зуеве завершается строительство нового комплекса производства перчаток

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В селе Богородское Орехово-Зуевского городского округа завершается строительство производственно-складского комплекса ООО «ЛЕО», специализирующегося на выпуске перчаток из различных нитей. Новый объект возводится на участке, предоставленном по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В рамках мониторинга инвестиционных проектов по программе „Земля за 1 рубль“ посетила ООО „ЛЕО“ в селе Богородское. На текущий момент завершается строительство производственно-складского объекта, закуплено новое оборудование. Объем инвестиций в проект — 75 млн руб. Планируется к созданию 108 новых рабочих мест», — сообщила заместитель главы Орехово-Зуевского округа Ирина Говорова.

Продукция «ЛЕО» представлена на маркетплейсах, а также экспортируется в зарубежные страны. Ежедневно выпускается более 200 000 пар перчаток.

«Правительство Московской области оказывает всестороннюю поддержку таким инициативам, направленным на развитие местного производства и создание благоприятного инвестиционного климата», — добавила Ирина Говорова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.