В Орехово-Зуеве стартовал капитальный ремонт Авсюнинской школы

На стройплощадке школы в поселке Авсюнино Орехово-Зуевского округа идут активные работы по демонтажу старых конструкций и вывозу строительного мусора. К новому учебному году здесь планируется полностью преобразить здание и прилегающую территорию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Авсюнинская школа — единственный объект текущего года в Орехово-Зуевском округе, где в рамках капитального ремонта появится современное спортивное ядро.

«Пока проект в разработке, но в планах разместить здесь футбольное поле, волейбольную площадку, пространство для воркаута. Будет проведено полноценное благоустройство территории: обновим проезд для пожарной техники, заменим освещение», — рассказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Глава округа регулярно проводит встречи с родителями учащихся, чтобы оценить ход строительных работ. «Считаю важным проводить визуальную оценку после каждого этапа ремонта. Родители замечают глобальные изменения и видят, как заново рождается школа», — отметил он.

Несмотря на непрезентабельный вид стройки на начальном этапе к следующему учебному году школа станет современным образовательным учреждением с обновленной инфраструктурой и комфортной средой для обучения и спорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.