В Орехово-Зуеве построят банный комплекс для интерната к концу года

Банно-хозяйственный комплекс для психоневрологического интерната «Добрый дом «Куровской» в Орехово-Зуеве готов на 52%. Инспекторы зафиксировали ход работ во время проверки, завершить строительство планируют к концу 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализуют по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В состав комплекса войдут баня общего назначения второго разряда и хозяйственный склад.

Баня рассчитана на 50 мест. В ней оборудуют помывочные и душевые, при этом парилки проектом не предусмотрены в целях безопасности. Режим работы организуют в четыре ежедневных цикла по 25 человек. Также в здании разместят раздевалку, комнату ожидания, кабинеты медицинского персонала и помещения для отдыха сотрудников.

Склад разделят на две зоны — для хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Продуктовую часть оснастят холодильниками и морозильными камерами, предусмотрят отдельный кабинет для сотрудников. Сейчас на объекте ведут устройство фасада и монтаж внутренних инженерных сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.