В Орехово-Зуеве объявлен конкурс на реконструкцию лицея со строительством пристройки

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции Ликино-Дулевского лицея со строительством пристройки на 550 мест в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства в сфере образования и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ Ликино-Дулёвский лицей со строительством пристройки на 550 мест по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, г. Ликино-Дулево, ул. Степана Морозкина, д. 4А». Планируется в рамках проведения закупки реконструировать здание общей площадью 9 212,2 кв. м. и построить пристройку на 550 мест общей площадью 6 510 кв. м. с теплым надземным переходом общей площадью 80 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.