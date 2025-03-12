В Орехово-Зуеве объявлен конкурс на капремонт центра помощи семье и детям

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение второго этапа работ по капитальному ремонту в ГКУ СО МО семейный центр помощи семье и детям «Семья и дом» в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту зданий ГКУ СО МО Семейный центр помощи семье и детям «Семья и дом» (Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 32А) (II этап)». Планируется в рамках проведения закупки провести капитальный ремонт помещений пищеблока, бассейна, установку системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией, системы кондиционирования и тепловых сетей, водоотведения, водоснабжения и т. д.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Социальная защита населения Московской области» финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.