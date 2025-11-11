В Орехово-Зуеве объявлен конкурс на капитальный ремонт путепровода

После определения подрядчика начнется выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу у населенного пункта Куровское в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту путепровода через ж/д у н. п. Куровское на км 0+200 а/д «Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха (Орехово-Зуевский район)» в городском округе Орехово-Зуево Московской области». Планируется в рамках проведения закупки проведение инженерных изысканий и подготовка проектной документации, а далее — ремонт путепровода длиной 54,8 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.