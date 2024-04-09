В Орехове-Зуеве продали здание бывшего клуба за 1,6 млн рублей

В Орехово-Зуевском городском округе прошли торги по продаже муниципальной недвижимости, которые принесли в бюджет муниципалитета 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

По итогам аукциона реализовано нежилое одноэтажное здание площадью 307,9 кв.м и земельный участок под ним площадью 2200 кв. м. Имущество расположено в деревне Яковлево. Здание бывшего клуба было включено в прогнозный план приватизации на 2024 год.

Напомним, в Московской области в каждом городском округе проводится самообследование муниципальной недвижимости, в которую входят как земельные участки, так и объекты капитального строительства. По каждому неиспользуемому объекту муниципальные образования разрабатывают дорожную карту по вовлечению в хозяйственный оборот.

Доходы от реализации имущества, поступившие в казну городского округа, будут направлены на решение важнейших социальных задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.



«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.