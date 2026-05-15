В округе Шатура снесли аварийные дома в Рошале и Керве

Работы по сносу аварийных нежилых домов продолжаются в округе Шатура. В Рошале и микрорайоне Керва подрядчики демонтировали несколько зданий и завершили вывоз строительного мусора 13 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Рошале после сноса ветхих зданий стало просторнее и чище. На улице Свердлова демонтировали дом № 39, подрядчик завершил уборку территории и вывоз мусора. Аналогичные работы провели на улице Октябрьской Революции, где разобрали старый деревянный дом № 41.

В Шатуре в микрорайоне Керва на Больничном проезде 13 мая подрядчик заканчивал разбор строительного лома после сноса дома № 2. Жителей ранее расселили в благоустроенные квартиры в новых домах. Снос аварийного жилья, расселенного по госпрограмме Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», ведется за счет средств местного бюджета.

В ближайшее время работы пройдут по ряду адресов в Шатуре, Рошале, поселках Шатурторф, Туголесский Бор и Пустоши.

«Уважаемые жители! Соблюдайте меры предосторожности вблизи проводимых работ. Не допускайте, чтобы дети играли возле строительных площадок. Не паркуйте автомобили около площадок сноса», — предупредили в управлении капитального строительства округа.

В управлении подчеркнули, что такие меры необходимы для безопасности жителей и бесперебойной работы спецтехники.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.