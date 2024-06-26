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В округе Шатура построят новый жилой дом для переселенцев из аварийного жилья

Объявлен конкурс на выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ, по строительству многоквартирного жилого дома в г. Рошаль г. о. Шатура, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить к 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, городской округ Шатура, г. Рошаль.

Территория проектирования: земельный участок с кадастровым номером 50:25:0000000:29594 общей площадью 1,4564 га. Численность переселяемого населения — более 185 человек.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Шатура.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.