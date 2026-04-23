В округе Щелково капремонт детсада завершили на 40%

Капитальный ремонт детского сада в поселке Загорянский округа Щелково выполнен на 40%. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области, завершить их планируют в августе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад расположен на улице Димитрова и является отделением школы №21. Общая площадь здания составляет 1473 кв. м, корпус был построен в 1977 году. В настоящее время на объекте задействованы 40 рабочих и две единицы техники, что позволяет вести работы одновременно на нескольких участках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.